В Орловской области ВИЧ и сальмонеллёз чувствуют себя на равных

В июле этого года в регионе зарегистрировано по 16 новых случаев этих заболеваний. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Орёлстат).

Однако самым массовым заболеванием являются острые инфекции верхних дыхательных путей. Такой диагноз за месяц получили 6 тысяч 995 орловчан. При этом в этот период в регионе не зафиксировано ни одного случая гриппа.

Также ровно 300 человек заболели острыми кишечными инфекциями.

Кроме того, в регионе зарегистрировано по 10 новых случаев сифилиса и туберкулёза.