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Орел13.11.2018 Вторник 12:27
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  3. В Орловской области в женской колонии поставили мини-спектакли по произведениям Тургенева

В Орловской области в женской колонии поставили мини-спектакли по произведениям Тургенева

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13.11.2018

Как сообщает Управление ФСИН по региону, постановки подготовили заключённые женской исправительной колонии № 6, расположенной в Кромском районе в посёлке Шахово.

Мини-спектакли показали в литературной гостиной.

Уточняется, что основой постановок стала любовная лирика Тургенева.

Мероприятие приурочили к юбилею писателя.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьФСИНюбилейТургенев

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