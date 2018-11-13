В Орловской области в женской колонии поставили мини-спектакли по произведениям Тургенева

Как сообщает Управление ФСИН по региону, постановки подготовили заключённые женской исправительной колонии № 6, расположенной в Кромском районе в посёлке Шахово.

Мини-спектакли показали в литературной гостиной.

Уточняется, что основой постановок стала любовная лирика Тургенева.

Мероприятие приурочили к юбилею писателя.