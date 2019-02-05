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  3. В Орловской области в суд направлено уголовное дело о ДТП с четырьмя погибшими

В Орловской области в суд направлено уголовное дело о ДТП с четырьмя погибшими

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05.02.2019

Авария произошла в Ливенском районе на трассе «Орёл-Тамбов» в 2016 году. Предварительно установлено, что водители автомобилей «Пежо» и «Лада», нарушив ряд ПДД, столкнулись на встречной полосе. Погибли водитель и пассажир «Лады» и двое пассажиров «Пежо», ещё один пассажир иномарки оказался серьёзно травмирован.

Делом, которое возбуждалось в отношении водителей обоих автомобилей, занимался Следственный комитет. Расследование оказалось сложным — понадобилось большое количество автотехнических экспертиз и следственных действий.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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