В Орловской области в сгоревшем мусоре нашли человеческое тело

Пожар произошёл в Верховском районе в посёлке Русский Брод, на улице Владимира Быкова, у дома 35, на приусадебном участке.

Как сообщает МЧС, здесь загорелся мусор. В итоге огонь успел распространиться на 16 квадратных метров.

После того, как пожарные потушили пламя, на месте ЧП обнаружили тело 31-летнего мужчины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.