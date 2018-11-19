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Орел19.11.2018 Понедельник 13:34
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В Орловской области в сгоревшем мусоре нашли человеческое тело

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19.11.2018

Пожар произошёл в Верховском районе в посёлке Русский Брод, на улице Владимира Быкова, у дома 35, на приусадебном участке.

Как сообщает МЧС, здесь загорелся мусор. В итоге огонь успел распространиться на 16 квадратных метров.

После того, как пожарные потушили пламя, на месте ЧП обнаружили тело 31-летнего мужчины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпожарЧП

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