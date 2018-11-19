В Орловской области в сгоревшем мусоре нашли человеческое тело
19.11.2018
Пожар произошёл в Верховском районе в посёлке Русский Брод, на улице Владимира Быкова, у дома 35, на приусадебном участке.
Как сообщает МЧС, здесь загорелся мусор. В итоге огонь успел распространиться на 16 квадратных метров.
После того, как пожарные потушили пламя, на месте ЧП обнаружили тело 31-летнего мужчины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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