В Орловской области в рапсе и овсе обнаружили семена карантинного сорняка

Об этом сообщили в орловском филиале Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, где проводились исследования.

За неделю орловские специалисты исследовали 755 проб сельскохозяйственной продукции. В двух пробах (в продовольственном рапсе и кормовом овсе) нашли семена повилики — паразитического растения, которое относится к карантинным сорнякам.