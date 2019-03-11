В Орловской области в рапсе и овсе обнаружили семена карантинного сорняка
11.03.2019
Об этом сообщили в орловском филиале Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, где проводились исследования.
За неделю орловские специалисты исследовали 755 проб сельскохозяйственной продукции. В двух пробах (в продовольственном рапсе и кормовом овсе) нашли семена повилики — паразитического растения, которое относится к карантинным сорнякам.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53359
Другие новости раздела
$ USD66.0763(+0.11)12.03
€ EUR74.2896(-0.28)12.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?