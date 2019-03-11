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  3. В Орловской области в рапсе и овсе обнаружили семена карантинного сорняка

В Орловской области в рапсе и овсе обнаружили семена карантинного сорняка

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11.03.2019

Об этом сообщили в орловском филиале Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, где проводились исследования.

За неделю орловские специалисты исследовали 755 проб сельскохозяйственной продукции. В двух пробах (в продовольственном рапсе и кормовом овсе) нашли семена повилики — паразитического растения, которое относится к карантинным сорнякам.

Теги:ОрёлОрловская область

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