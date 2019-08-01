В Орловской области в Нарышкинской ЦРБ выявили нарушения
01.08.2019
Об этом сообщает прокуратура.
«Надзорное ведомство» выяснило, что информация об исполнении трёх контрактов по государственным закупкам, которые заключило медицинское учреждение, вовремя не разместили на сайте госзакупок. Виновного сотрудника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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