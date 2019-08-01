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Орел01.08.2019 Четверг 18:11
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В Орловской области в Нарышкинской ЦРБ выявили нарушения

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01.08.2019

Об этом сообщает прокуратура.

«Надзорное ведомство» выяснило, что информация об исполнении трёх контрактов по государственным закупкам, которые заключило медицинское учреждение, вовремя не разместили на сайте госзакупок. Виновного сотрудника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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