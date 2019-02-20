В Орловской области в начале этого года ухудшилась криминогенная обстановка

Статистику за январь 2019 опубликовал Орёлстат.

Как выяснилось, по сравнению с первым месяцем 2018 года, общее количество преступлений выросло на 3,9%. Наиболее значительно возросло число убийств и покушений на убийство (в пять с половиной раз), мошенничеств (в два и три десятых раза) и грабежей (на 50%).

В то же время снижение демонстируют такие виды преступлений как кража, неправомерное завладение автомобилем и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

За указанный период правоохранительные органы раскрыли 324 преступления. Раскрываемость тяжких преступлений составила 65,5%, раскрываемость особо тяжких преступлений — 100%.