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Орел20.02.2019 Среда 11:21
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  3. В Орловской области в начале этого года ухудшилась криминогенная обстановка

В Орловской области в начале этого года ухудшилась криминогенная обстановка

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20.02.2019

Статистику за январь 2019 опубликовал Орёлстат.

Как выяснилось, по сравнению с первым месяцем 2018 года, общее количество преступлений выросло на 3,9%. Наиболее значительно возросло число убийств и покушений на убийство (в пять с половиной раз), мошенничеств (в два и три десятых раза) и грабежей (на 50%).

В то же время снижение демонстируют такие виды преступлений как кража, неправомерное завладение автомобилем и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

За указанный период правоохранительные органы раскрыли 324 преступления. Раскрываемость тяжких преступлений составила 65,5%, раскрываемость особо тяжких преступлений — 100%.

Теги:ОрёлОрловская область

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