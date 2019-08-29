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В Орловской области в молочных продуктах нашли палочку, но не волшебную

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29.08.2019

Эксперты забраковали 50% отобранных проб. Исследования проводил отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловского референтного центра Россельхознадзора.

В рамках плановых проверок в лабораторию поступило 30 проб молочных продуктов. В 15 из них выявлены критичные несоответствия требованиям техрегламента таможенного союза.

В частности, в 11 пробах (сливочного масла, сыра, творога, сметаны) обнаружили кишечную палочку, в 7 пробах сливочного масла — повышенную бактериальную обсеменённость, в 4 пробах сырого молока — повышенное содержание соматических клеток.

Результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер.

Теги:ОрёлОрловская областьРоссельхознадзормолочные продукты

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