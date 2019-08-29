В Орловской области в молочных продуктах нашли палочку, но не волшебную
29.08.2019
Эксперты забраковали 50% отобранных проб. Исследования проводил отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловского референтного центра Россельхознадзора.
В рамках плановых проверок в лабораторию поступило 30 проб молочных продуктов. В 15 из них выявлены критичные несоответствия требованиям техрегламента таможенного союза.
В частности, в 11 пробах (сливочного масла, сыра, творога, сметаны) обнаружили кишечную палочку, в 7 пробах сливочного масла — повышенную бактериальную обсеменённость, в 4 пробах сырого молока — повышенное содержание соматических клеток.
Результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56911
Другие новости раздела
29.08.2019
В Орле откроется уникальный объект
$ USD66.4127(+0.15)29.08
€ EUR73.6583(+0.05)29.08
Наш опрос
Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...