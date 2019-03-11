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  3. В Орловской области в модернизацию сахарных заводов вложат около одного миллиарда рублей

В Орловской области в модернизацию сахарных заводов вложат около одного миллиарда рублей

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11.03.2019

В 2019 году сахарные заводы нашего региона планируют переработать 2,4 миллиона тонн сахарной свеклы. Год назад в их модернизацию (текущий и капитальный ремонт) вложили 930 миллионов рублей, теперь сумма вырастет до одного миллиарда.

На настоящий момент Орловская область входит в первую десятку регионов-производителей сахарной свёклы. В минувшем году на производстве этой продукции были заняты около 1200 орловчан.

Теги:ОрёлОрловская область

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