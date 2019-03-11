В Орловской области в магазинах сети «Пятёрочка» нашли просроченные продукты

В связи с этим Арбитражный суд Орловской области привлёк ООО «Агроторг» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей с конфискацией продукции. Об этом сообщает «РИА 57».

Продукцию с истекшими сроками годности (биойогурт, сывороточный напиток и куриное мясо) обнаружили на прилавках в магазинах «Пятёрочка» на улицах 8 Марта и Орёлстроевской в ноябре минувшего года. Сроки годности оказались превышены на трое суток или меньшие периоды времени.