В Орловской области в магазинах сети «Пятёрочка» нашли просроченные продукты
11.03.2019
В связи с этим Арбитражный суд Орловской области привлёк ООО «Агроторг» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей с конфискацией продукции. Об этом сообщает «РИА 57».
Продукцию с истекшими сроками годности (биойогурт, сывороточный напиток и куриное мясо) обнаружили на прилавках в магазинах «Пятёрочка» на улицах 8 Марта и Орёлстроевской в ноябре минувшего года. Сроки годности оказались превышены на трое суток или меньшие периоды времени.
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