В Орловской области в «Лыжне России» примут участие 1500 человек

Такое число участников ожидают организаторы.

В рамках регионального этапа всероссийских соревнований будут разыграны 12 комплектов наград на дистанциях 1000, 3000, 5000 и 10000 метров. Специальные призы вручат самым молодым и самым возрастным участникам.

Соревнования пройдут 9 февраля в Орле в Медведевском лесу в 12 часов. Для участия необходима справка о состоянии здоровья, а также страховка. Документы необходимо предоставить в период с 4 по 7 февраля в мандатную комиссию (Орёл, улица Маринченко, 9Б, 3 этаж — с 10 до 18 часов). Телефон для справок — 33-56-24.

Организаторы мероприятия — Министерство спорта Российской Федерации, Федерация лыжных гонок России, Управление физкультуры и спорта Орловской области, Управление социальной поддержки населения, физкультуры и спорта администрации Орла, Орловское региональное отделение «Федерации лыжных гонок России» и спортшкола № 10.