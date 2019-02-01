В Орловской области в «Лыжне России» примут участие 1500 человек
01.02.2019
Такое число участников ожидают организаторы.
В рамках регионального этапа всероссийских соревнований будут разыграны 12 комплектов наград на дистанциях 1000, 3000, 5000 и 10000 метров. Специальные призы вручат самым молодым и самым возрастным участникам.
Соревнования пройдут 9 февраля в Орле в Медведевском лесу в 12 часов. Для участия необходима справка о состоянии здоровья, а также страховка. Документы необходимо предоставить в период с 4 по 7 февраля в мандатную комиссию (Орёл, улица Маринченко, 9Б, 3 этаж — с 10 до 18 часов). Телефон для справок —
Организаторы мероприятия — Министерство спорта Российской Федерации, Федерация лыжных гонок России, Управление физкультуры и спорта Орловской области, Управление социальной поддержки населения, физкультуры и спорта администрации Орла, Орловское региональное отделение «Федерации лыжных гонок России» и спортшкола № 10.