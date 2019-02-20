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В Орловской области в Ливнах УАЗ сбил пенсионера

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20.02.2019

Машиной управляла 30-летняя женщина. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло 19 февраля примерно в 17 часов на Воронежской улице у дома № 21. УАЗ двигался со стороны Ямского переулка в направлении Курской улицы. 78-летний пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавший получил телесные повреждения. Его отвезли в медицинское учреждение на «Скорой помощи». По факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрёлОрловская область

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