В Орловской области в Ливнах УАЗ сбил пенсионера

Машиной управляла 30-летняя женщина. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло 19 февраля примерно в 17 часов на Воронежской улице у дома № 21. УАЗ двигался со стороны Ямского переулка в направлении Курской улицы. 78-летний пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавший получил телесные повреждения. Его отвезли в медицинское учреждение на «Скорой помощи». По факту ДТП проводится проверка.