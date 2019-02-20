В Орловской области в Ливнах УАЗ сбил пенсионера
20.02.2019
Машиной управляла 30-летняя женщина. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
ДТП произошло 19 февраля примерно в 17 часов на Воронежской улице у дома № 21. УАЗ двигался со стороны Ямского переулка в направлении Курской улицы. 78-летний пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавший получил телесные повреждения. Его отвезли в медицинское учреждение на «Скорой помощи». По факту ДТП проводится проверка.
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