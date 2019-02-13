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Орел13.02.2019 Среда 23:46
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В Орловской области в колонию пытались пронести торт с мобильными телефонами

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13.02.2019

Нарушение выявили и пресекли сотрудники Исправительной колонии № 2 строгого режима в Ливнах. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСИН.

Четыре «мобильника», спрятанные в коржи торта, пыталась пронести посетительница колонии. Это стало понятно во время обычного досмотра продуктовой передачи, после чего сотрудники ФСИН задержали орловчанку. Затем был составлен протокол об административном нарушении.

Согласно Кодексу об административной ответственности, попытка передачи запрещённых предметов лицам, которые содержатся в учреждениях ФСИН, карается штрафом в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская областьФСИНмобильные телефоныадминистративные нарушенияколонияколония строгого режима

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