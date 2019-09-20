В Орловской области в ДТП на АЗС погибли люди
20.09.2019
Авария случилась 19 сентября в 19:20 на трассе «Крым» в районе 325 километра (во Мценском районе).
Как сообщили в ГИБДД, водитель легкового автомобиля Chery, выезжая с территории АЗС в левую сторону (по направлению к Орлу), не уступил дорогу грузовику Iveco, ехавшему прямо по трассе в противоположную сторону (по направлению к Москве). Произошло столкновение.
В результате ДТП погиб водитель (1977 года рождения) и его взрослый пассажир (1970 года рождения). Они скончались на месте аварии. Также были госпитализированы двое несовершеннолетних пассажиров «легковушки» 2003 и 2004 годов рождения.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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