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Орел20.09.2019 Пятница 13:41
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  3. В Орловской области в ДТП на АЗС погибли люди

В Орловской области в ДТП на АЗС погибли люди

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20.09.2019

Авария случилась 19 сентября в 19:20 на трассе «Крым» в районе 325 километра (во Мценском районе).

Как сообщили в ГИБДД, водитель легкового автомобиля Chery, выезжая с территории АЗС в левую сторону (по направлению к Орлу), не уступил дорогу грузовику Iveco, ехавшему прямо по трассе в противоположную сторону (по направлению к Москве). Произошло столкновение.

В результате ДТП погиб водитель (1977 года рождения) и его взрослый пассажир (1970 года рождения). Они скончались на месте аварии. Также были госпитализированы двое несовершеннолетних пассажиров «легковушки» 2003 и 2004 годов рождения.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:Орловская областьдорожное происшествие

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