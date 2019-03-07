В Орловской области в 2019 году родилось около тысячи детей
07.03.2019
Об этом сообщили в Фонде Социального Страхования.
Как отметили в областном отделении ФСС, 218 детей (120 мальчиков и 98 девочек) родились у матерей, которые получают помощь из Фонда.
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