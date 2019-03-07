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Орел07.03.2019 Четверг 11:51
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В Орловской области в 2019 году родилось около тысячи детей

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07.03.2019

Об этом сообщили в Фонде Социального Страхования.

Как отметили в областном отделении ФСС, 218 детей (120 мальчиков и 98 девочек) родились у матерей, которые получают помощь из Фонда.

Теги:ОрёлОрловская область

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