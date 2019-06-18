В Орловской области увеличат количество врачей и среднего медперсонала

До конца этого года планируется поднять число врачей на 8,9% (до 3145 человек), число среднего медперсонала на 11% (до 8633 человек). Такую информацию озвучил начальник Отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Департамента здравоохранения Владимир Николаев на сегодняшнем заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.

Добиться таких показателей, прежде всего, планируется за счёт привлечения молодых кадров. Причём в долгосрочной перспективе Департамент намерен вести работу по подготовке молодых специалистов начиная со средней школы.