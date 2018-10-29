В Орловской области утверждён план законопроектной деятельности губернатора на следующий год
29.10.2018
За этот период глава региона должен внести в Орловский облсовет народных депутатов как минимум 12 законопроектов.
В частности, планируется, что губернатор разработает поправки в бюджет будущего года и программу приватизации госимущества, что является постоянной практикой.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50178
Другие новости раздела
$ USD65.8129(+0.18)30.10
€ EUR75.0399(+0.37)30.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют