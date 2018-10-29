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  3. В Орловской области утверждён план законопроектной деятельности губернатора на следующий год

В Орловской области утверждён план законопроектной деятельности губернатора на следующий год

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29.10.2018

За этот период глава региона должен внести в Орловский облсовет народных депутатов как минимум 12 законопроектов.

В частности, планируется, что губернатор разработает поправки в бюджет будущего года и программу приватизации госимущества, что является постоянной практикой.

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