В Орловской области установлена ещё одна мемориальная доска

Она размещена в Новодеревеньковском районе на здании Хомутовской средней общеобразовательной школы. Доска установлена в память о бывшем ученике — Игоре Леонове (1969-1988), который погиб, исполняя воинский долг в Афганистане. За мужество и героизм, проявленные в ходе военных действий, орловчанин посмертно награждён орденом Красной Звезды.

В связи с установкой доски на территории школы прошло памятное мероприятие с участием представителей власти, ветеранских организаций, а также школьников.