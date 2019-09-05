В Орловской области установлена ещё одна мемориальная доска
05.09.2019
Она размещена в Новодеревеньковском районе на здании Хомутовской средней общеобразовательной школы. Доска установлена в память о бывшем ученике — Игоре Леонове (1969-1988), который погиб, исполняя воинский долг в Афганистане. За мужество и героизм, проявленные в ходе военных действий, орловчанин посмертно награждён орденом Красной Звезды.
В связи с установкой доски на территории школы прошло памятное мероприятие с участием представителей власти, ветеранских организаций, а также школьников.
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