В Орловской области установлен карантин из-за африканской чумы свиней
07.11.2019
Об этом пишет «Орловское информбюро», ссылаясь на областное управление ветеринарии. Опасное заболевание животных зафиксировано в одном из поселков Корсаковского района. В окрестностях наложен запрет на охоту на диких кабанов и на вывоз с территории свинины. Кроме того, ряд населенных пунктов Мценского и Новосильского районов признали первой угрожаемой зоной.
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