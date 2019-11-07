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В Орловской области установлен карантин из-за африканской чумы свиней

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07.11.2019

Об этом пишет «Орловское информбюро», ссылаясь на областное управление ветеринарии. Опасное заболевание животных зафиксировано в одном из поселков Корсаковского района. В окрестностях наложен запрет на охоту на диких кабанов и на вывоз с территории свинины. Кроме того, ряд населенных пунктов Мценского и Новосильского районов признали первой угрожаемой зоной.

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