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  3. В Орловской области управляющие компании задолжали за электричество 50,6 миллионов рублей

В Орловской области управляющие компании задолжали за электричество 50,6 миллионов рублей

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04.03.2019

Такова общая сумма задолженностей УК перед «Орловским энергосбытом».

Среди самых злостных неплательщиков — ООО «Домоуправление № 11» (задолженность 3,8 миллиона рублей), ООО «Гранит» (3,2 миллиона), ООО «Перспектива» (2,4 миллиона) и ООО «ЖЭУ 29» (1,8 миллиона). «Энергосбыт» расторг с ними договора. Жильцы домов, которые обслуживают данные УК, платят за электричество поставщику напрямую.

Теги:ОрёлОрловская область

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