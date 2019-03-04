В Орловской области управляющие компании задолжали за электричество 50,6 миллионов рублей
04.03.2019
Такова общая сумма задолженностей УК перед «Орловским энергосбытом».
Среди самых злостных неплательщиков — ООО «Домоуправление № 11» (задолженность 3,8 миллиона рублей), ООО «Гранит» (3,2 миллиона), ООО «Перспектива» (2,4 миллиона) и ООО «ЖЭУ 29» (1,8 миллиона). «Энергосбыт» расторг с ними договора. Жильцы домов, которые обслуживают данные УК, платят за электричество поставщику напрямую.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53244
Другие новости раздела
$ USD65.7956(-0.02)05.03
€ EUR74.7438(-0.06)05.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?