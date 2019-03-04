В Орловской области управляющие компании задолжали за электричество 50,6 миллионов рублей

Такова общая сумма задолженностей УК перед «Орловским энергосбытом».

Среди самых злостных неплательщиков — ООО «Домоуправление № 11» (задолженность 3,8 миллиона рублей), ООО «Гранит» (3,2 миллиона), ООО «Перспектива» (2,4 миллиона) и ООО «ЖЭУ 29» (1,8 миллиона). «Энергосбыт» расторг с ними договора. Жильцы домов, которые обслуживают данные УК, платят за электричество поставщику напрямую.