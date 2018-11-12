В Орловской области улучшилась ситуация на рынке труда

Об этом сообщили в региональном Управлении труда и занятости, ссылаясь на данные Орёлстата.

Согласно данным выборочного обследования, в период с июня по август текущего года численность рабочей силы, по сравнению с данными за второй квартал, возросла на 4 тысячи 200 человек. Количество безработных граждан, наоборот, снизилось на 3 тысячи 400 человек.

По официальным данным на начало октября уровень фиксированной безработицы в Орловской области составля 0,8 %. На учёте стояли 3 тысячи 200 безработных орловцев.