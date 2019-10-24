В Орловской области ухудшилось качество «молочки»
24.10.2019
С января по сентябрь текущего года из оборота изъяли 273 килограмма молочной продукции. Причиной стали нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
Количество проб «молочки», которая не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям, выросло с 2,6% (за аналогичный период минувшего года) до 3,2% (от всего количества). Откровенного фальсификата, наоборот, стало меньше (число таких проб сократилось с 4,2% до 2%).
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