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В Орловской области ухудшилось качество «молочки»

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24.10.2019

С января по сентябрь текущего года из оборота изъяли 273 килограмма молочной продукции. Причиной стали нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Количество проб «молочки», которая не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям, выросло с 2,6% (за аналогичный период минувшего года) до 3,2% (от всего количества). Откровенного фальсификата, наоборот, стало меньше (число таких проб сократилось с 4,2% до 2%).

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