В Орловской области удар молнии убил 47-летнего мужчину
17.06.2019
ЧП случилось в посёлке Долгое 15 июня. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
В момент происшествия мужчина находился рядом со своим домом и занимался сельскохозяйственными работами.
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