В Орловской области участились случаи изъятия фальшивых пятитысячных купюр
28.11.2018
Сразу несколько фальшивок были изъяты в различных местах за последнюю неделю. Об этом сообщает Управление МВД.
Граждан просят быть более внимательными при проведении расчётах, а при сомнениях в подлинности денег обращаться в полицию.
Выявить фальшивку можно и без специального оборудования. Подделки номиналом в 5000 и 1000 рублей отличают следующие признаки:
— при наклоне купюры не видны радужные полосы и отсутствуют буквы РР;
— на тыльной стороне купюры при взгляде через увеличительное стекло не видна надпись 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ;
— серия и номер купюры стираются.
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