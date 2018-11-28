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Орел28.11.2018 Среда 13:30
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  3. В Орловской области участились случаи изъятия фальшивых пятитысячных купюр

В Орловской области участились случаи изъятия фальшивых пятитысячных купюр

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28.11.2018

Сразу несколько фальшивок были изъяты в различных местах за последнюю неделю. Об этом сообщает Управление МВД.

Граждан просят быть более внимательными при проведении расчётах, а при сомнениях в подлинности денег обращаться в полицию.

Выявить фальшивку можно и без специального оборудования. Подделки номиналом в 5000 и 1000 рублей отличают следующие признаки:

— при наклоне купюры не видны радужные полосы и отсутствуют буквы РР;

— на тыльной стороне купюры при взгляде через увеличительное стекло не видна надпись 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ;

— серия и номер купюры стираются.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьфальшивомонетчикиМВДполиция

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