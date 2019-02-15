В Орловской области у собак и кошек обнаружили патогенную микрофлору

Исследования проводили специалисты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории».

Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарам для назначения лечения животных.

Наиболее характерные представители патогенной микрофлоры, обнаруженной у орловских собак и кошек — сальмонеллы, отдельные штаммы кишечной палочки, стафилококки. Основными причинами их появления в организме животных являются: несбалансированный рацион питания, длительное или необоснованное лечение антибиотиками, развитие воспалительных процессов в кишечнике, хронические и острые инфекции, а также наличие гельминтов.