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Орел05.02.2019 Вторник 17:04
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  3. В Орловской области у регионального оператора по обращению с ТКО вышла из строя телефонная линия

В Орловской области у регионального оператора по обращению с ТКО вышла из строя телефонная линия

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05.02.2019

Это произошло из-за слишком большого количества звонков от граждан. Об этом сегодня рассказали представители оператора — управляющей компании «Зелёная роща».

Сейчас «Зелёная роща» пытается исправить эту ситуацию, подключив дополнительные номера для звонков.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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