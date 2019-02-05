В Орловской области у регионального оператора по обращению с ТКО вышла из строя телефонная линия
05.02.2019
Это произошло из-за слишком большого количества звонков от граждан. Об этом сегодня рассказали представители оператора — управляющей компании «Зелёная роща».
Сейчас «Зелёная роща» пытается исправить эту ситуацию, подключив дополнительные номера для звонков.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52639
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