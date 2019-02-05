В Орловской области у регионального оператора по обращению с ТКО вышла из строя телефонная линия

Это произошло из-за слишком большого количества звонков от граждан. Об этом сегодня рассказали представители оператора — управляющей компании «Зелёная роща».

Сейчас «Зелёная роща» пытается исправить эту ситуацию, подключив дополнительные номера для звонков.