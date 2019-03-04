В Орловской области у продавца некачественного жилья отсудили 270 тысяч рублей

Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

В 2015 году орловчанка купила квартиру в доме на улице Бурова. Через несколько месяцев, после начала отопительного сезона, стало ясно, что у жилья есть существенные недостатки (стала отходить и разрушаться стяжка). Проживание в квартире стало невозможным.

Ещё через несколько месяцев покупательница обратилась в суд с иском к продавцу о защите прав потребителей. Она хотела взыскать с ответчика около 7 миллионов рублей. Районный суд снизил эту сумму до примерно 180 тысяч.

Основную часть суммы составила стоимость ремонта квартиры, определённая судебной экспертизой (177948 рублей).

Решение в областном суде обжаловали обе стороны. Вышестоящая инстанция постановила взыскать с ответчика ещё и штраф (в 91474 рублей), так как установил, что гражданин занимался предпринимательской деятельностью по продаже недвижимости без регистрации.