В Орловской области термин «староста» заменят термином «старший по сельскому населенному пункту»

Такое решение приняли в областном совете.

Должность «старосты» появилась в России несколько лет назад. Это — своего рода посредник между жителями и администрацией посёлка, представляющий, прежде всего, интересы жителей.

Однако в нашей области название должности вызвало закономерные сомнения, так как «старостами» называли граждан, которые в период Великой Отечественной войны переходили на сторону фашистов и выполняли административную работу на оккупированных территориях.

В результате при подготовке к обсуждению соответствующего закона в облсовете, который должен официально учредить новую должность на территории нашего региона, термин решили заменить на более нейтральный.

Официальное рассмотрение закона состоится 26-го октября.