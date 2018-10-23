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  3. В Орловской области термин «староста» заменят термином «старший по сельскому населенному пункту»

В Орловской области термин «староста» заменят термином «старший по сельскому населенному пункту»

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23.10.2018

Такое решение приняли в областном совете.

Должность «старосты» появилась в России несколько лет назад. Это — своего рода посредник между жителями и администрацией посёлка, представляющий, прежде всего, интересы жителей.

Однако в нашей области название должности вызвало закономерные сомнения, так как «старостами» называли граждан, которые в период Великой Отечественной войны переходили на сторону фашистов и выполняли административную работу на оккупированных территориях.

В результате при подготовке к обсуждению соответствующего закона в облсовете, который должен официально учредить новую должность на территории нашего региона, термин решили заменить на более нейтральный.

Официальное рассмотрение закона состоится 26-го октября.

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