В Орловской области термин «староста» заменят термином «старший по сельскому населенному пункту»
23.10.2018
Такое решение приняли в областном совете.
Должность «старосты» появилась в России несколько лет назад. Это — своего рода посредник между жителями и администрацией посёлка, представляющий, прежде всего, интересы жителей.
Однако в нашей области название должности вызвало закономерные сомнения, так как «старостами» называли граждан, которые в период Великой Отечественной войны переходили на сторону фашистов и выполняли административную работу на оккупированных территориях.
В результате при подготовке к обсуждению соответствующего закона в облсовете, который должен официально учредить новую должность на территории нашего региона, термин решили заменить на более нейтральный.
Официальное рассмотрение закона состоится 26-го октября.
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