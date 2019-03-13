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  3. В Орловской области таксист врезался в ограждение и скрылся, бросив травмированную пассажирку

В Орловской области таксист врезался в ограждение и скрылся, бросив травмированную пассажирку

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13.03.2019

Авария случилась на трассе «Крым» на 376 километре (на территории Орловского района) 12 марта около 23 часов.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, «Лада Ларгус» следовала со стороны Белгорода по направлению в Москву. Водитель допустил столкновение сначала с металлическим дорожным ограждением, а после с бетонным дорожным ограждением. После этого таксист скрылся с места ДТП.

Его пассажирка — 27-летняя женщина — получила телесные повреждения.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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