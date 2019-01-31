В Орловской области таксист подозревается в похищении средств клиента

Как сообщили в полиции, водитель такси, воспользовавшись тем, что его клиент забыл в машине свой телефон, перевёл с его банковской карты на другой счёт 43 тысячи рублей.

Счёт, куда поступили средства, принадлежал другу таксиста. Сразу после перевода денег этот человек, по просьбе водителя, обналичил средства. Свою просьбу таксист мотивировал тем, что его собственная банковская карта, якобы, оказалась заблокированной.

Как сообщает Управление МВД, 30-летний водитель признал свою причастность к краже и вернул похищенные средства. С него взята подписка о невыезде.