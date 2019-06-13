В Орловской области суд вынес решение о закрытии восьми интернет-порталов, где продавались медицинские справки
13.06.2019
Об этом сообщает прокуратура Орловской области.
На сайтах предлагалось приобрести медицинские книжки, справки и больничные листы без наблюдения в организациях здравоохранения. Доступ к интернет-страницам был открыт для любого пользователя.
В данный момент все эти порталы заблокированы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55243
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