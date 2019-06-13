В Орловской области суд вынес решение о закрытии восьми интернет-порталов, где продавались медицинские справки

Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

На сайтах предлагалось приобрести медицинские книжки, справки и больничные листы без наблюдения в организациях здравоохранения. Доступ к интернет-страницам был открыт для любого пользователя.

В данный момент все эти порталы заблокированы.