Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.06.2019 Четверг 13:59
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области суд вынес решение о закрытии восьми интернет-порталов, где продавались медицинские справки

В Орловской области суд вынес решение о закрытии восьми интернет-порталов, где продавались медицинские справки

Версия для печати

13.06.2019

Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

На сайтах предлагалось приобрести медицинские книжки, справки и больничные листы без наблюдения в организациях здравоохранения. Доступ к интернет-страницам был открыт для любого пользователя.

В данный момент все эти порталы заблокированы.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55243

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.06.2019

Проект по развитию ягодоводства, разработанный орловской студенткой, победил во всероссийском конкурсе

13.06.2019

За последний год в Орловской области выросла заболеваемость опасными болезнями

13.06.2019

За последние четыре года средний размер жилой площади, приходящийся на одного орловчанина, вырос на 2,2 квадратных метра

13.06.2019

Сегодня Управление ГИБДД по Орловской области проверяет водителей автобусов

13.06.2019

Орловчанка подозревается в убийстве сожителя

$ USD64.5158(-0.28)12.06
€ EUR73.0448(-0.17)12.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online