В Орловской области суд вынес приговор жителю Мценска, который избил главного инженера предприятия

Инцидент произошёл в августе 2016 года во Мценске в ООО «Рамос-промстрой». Главный инженер, войдя в цех, заметил, что рабочий отсутствует на месте, и попросил мастера найти его. Вскоре мастер и рабочий вернулись. С ними был обвиняемый — Арсен Авагян, племянник директора предприятия.

Выяснилось, что рабочий и Авагян находятся в нетрезвом состоянии. Инженер сделал рабочему замечание. Тогда Авагян вмешался в разговор. Между ним и инженером возник конфликт. Авагян нанёс оппоненту несколько ударов кулаками, затем поднял с пола железный прут и избил им инженера.

После этого пострадавший вышел из цеха. Авагян догнал его на улице и нанёс ему ещё несколько ударов. Затем инженер зашёл в административное помещение и позвонил директору предприятия — дяде своего обидчика.

Авагян тоже пришёл в помещение и тоже пообщался с директором. После этого он ещё раз ударил инженера — на этот раз головой в лицо.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом рёбер, а также множественные ссадины и кровоподтёки. Он обратился в полицию. Через несколько дней пострадавший уволился с работы.

Суд предъявил Авагяну обвинения в умышленном причинении вреда средней тяжести. Подсудимый отрицал вину. Однако Мценский районный суд признал его виновным и приговорил к одному году колонии-поселения. Кроме того, с него взыскали 100 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счёт возмещения морального вреда.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, защита пыталась обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. Однако облсуд оставил его без изменения.