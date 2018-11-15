В Орловской области суд оштрафовал мать, у которой погиб ребёнок

Оставшись без присмотра, девочка вошла в воду, чтобы искупаться, и утонула. В этот момент рядом находились только другие дети.

До рокового момента за ними присматривал отец девочки. Когда он должен был отлучиться, то попросил супругу последить за детьми. Однако она отвлеклась на приготовление обеда.

Следствие обвинило мать погибшей девочки в преступной небрежности, однако затем ходатайствовало о прекращении уголовного дела. Как сообщает «Орёлград», в итоге женщину оштрафовали на 5000 рублей.