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  3. В Орловской области суд обязал управляющую компанию пересчитать плату за уборку подъездов

В Орловской области суд обязал управляющую компанию пересчитать плату за уборку подъездов

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17.06.2019

УК «Домовый комитет», которое обслуживает дом в Орле по улице Андрианова, 4, брало за «уборку подъезда» по 100 рублей с квартиры. Плата за услугу была установлена с января 2017 года на основании решения общего внеочередного собрания жильцов дома.

Между тем, согласно постановлению администрации Орла, плата за уборку лестничных клеток должна была являться дифференцированной — в зависимости от общей площади помещений из расчёта 1,369 рублей на 1 квадратный метр ежемесячно.

Советский районный суд Орла признал прежнюю схему оплаты, которая не учитывала площадь занимаемых собственниками жилых помещений, незаконной и потребовал сделать перерасчёт. Управляющая компания пыталась обжаловать это решение в Областном суде. Однако вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Об этом сообщили в Советском райсуде.

Теги:ОрёлОрловская область

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