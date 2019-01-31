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Орел31.01.2019 Четверг 14:25
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  3. В Орловской области столкнулись «ВАЗ» и «ГАЗ»

В Орловской области столкнулись «ВАЗ» и «ГАЗ»

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31.01.2019

ДТП случилось на 4 километре автодороги «Москва-Харьков-Лунёво-Карпово» накануне. Как сообщили в Управлении ГИБДД, «четвёрка» врезалась в «Газель»-фургон, припаркованную на обочине.

В результате ДТП телесные повреждения получили 51-летняя и 37-летняя пассажирки автомобиля «ВАЗ». Однако госпитализация им не потребовалась.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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