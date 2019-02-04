В Орловской области столкнулись три фуры
04.02.2019
Авария произошла сегодня около 07:00 в Троснянском районе в селе Жерновец. Участниками ДТП стали грузовики КАМАз, «Рено» и МАН. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
В результате ДТП водитель грузовика МАН получил травмы. Сейчас он находится в Троснянской ЦРБ.
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