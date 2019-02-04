Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.02.2019 Понедельник 14:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области столкнулись три фуры

В Орловской области столкнулись три фуры

Версия для печати

04.02.2019

Авария произошла сегодня около 07:00 в Троснянском районе в селе Жерновец. Участниками ДТП стали грузовики КАМАз, «Рено» и МАН. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

В результате ДТП водитель грузовика МАН получил травмы. Сейчас он находится в Троснянской ЦРБ.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52590

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.02.2019

«Керама Марацци» планирует построить в Орловской области несколько фабрик

04.02.2019

17 февраля в Орле пройдёт Сретенский бал православной молодёжи

04.02.2019

Сегодня утром в Орловской области женщина пострадала после падения наледи со здания прокуратуры

04.02.2019

Завтра глава Управления ФАС по Орловской области проведёт приём граждан

04.02.2019

В феврале в Орловской области откроется завод напольных покрытий

$ USD65.6601(+0.3)02.02
€ EUR75.148(-0.05)02.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online