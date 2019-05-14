В Орловской области столкнулись SsangYong и мотоцикл

ДТП произошло 13 мая в 19:55 в Тросне на Московской улице.

Как сообщает Управление ГИБДД, 36-летняя водитель иномарки ехала по второстепенной дороге. Мотоциклист выехал с главной на второстепенную на перекрёстке. Здесь и произошло столкновение.

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области