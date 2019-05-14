В Орловской области столкнулись SsangYong и мотоцикл
14.05.2019
ДТП произошло 13 мая в 19:55 в Тросне на Московской улице.
Как сообщает Управление ГИБДД, 36-летняя водитель иномарки ехала по второстепенной дороге. Мотоциклист выехал с главной на второстепенную на перекрёстке. Здесь и произошло столкновение.
Водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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