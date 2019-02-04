Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.02.2019 Понедельник 11:48
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области столкнулись «Шевроле Кобальт» и «газель»-автобус

В Орловской области столкнулись «Шевроле Кобальт» и «газель»-автобус

Версия для печати

04.02.2019

ДТП случилось на трассе «Москва-Киев» на 77 километре участка «Комаричи — Дмитровск — Кромы» 2 февраля около 07:30.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель легкового автомобиля, мужчина 1992 года рождения, не смог выбрать правильную скорость, потерял управление и врезался в автобус. В результате ДТП три пассажира «газели» получили травмы.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52579

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.02.2019

В Орловской области сгорела половина жилого дома

04.02.2019

В Орловской области построена установка, которая перабатывает отходы металлургического производства

04.02.2019

В Орле иномарка не уступила дорогу «Ладе», произошло ДТП

04.02.2019

В Орле женщина на «Мазде» сбила пешехода на «зебре»

04.02.2019

Сегодня отмечается всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями

$ USD65.6601(+0.3)02.02
€ EUR75.148(-0.05)02.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online