В Орловской области столкнулись «Шевроле Кобальт» и «газель»-автобус
04.02.2019
ДТП случилось на трассе «Москва-Киев» на 77 километре участка «Комаричи — Дмитровск — Кромы» 2 февраля около 07:30.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель легкового автомобиля, мужчина 1992 года рождения, не смог выбрать правильную скорость, потерял управление и врезался в автобус. В результате ДТП три пассажира «газели» получили травмы.
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