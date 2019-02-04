В Орловской области столкнулись «Шевроле Кобальт» и «газель»-автобус

ДТП случилось на трассе «Москва-Киев» на 77 километре участка «Комаричи — Дмитровск — Кромы» 2 февраля около 07:30.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель легкового автомобиля, мужчина 1992 года рождения, не смог выбрать правильную скорость, потерял управление и врезался в автобус. В результате ДТП три пассажира «газели» получили травмы.