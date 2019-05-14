В Орловской области столкнулись «Лада» и «Волга»

ДТП случилось на трассе «Орёл-Тамбов» на 64-м километре (в Покровском районе) 13 мая утром. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Пострадала 38-летняя пассажирка «пятнадцатой» «Лады». Медики оказали женщине помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.

На месте ДТП работали пожарные тридцатой части и сотрудники Управления ГИБДД по Орловской области.