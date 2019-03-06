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В Орловской области столкнулись «Лада» и грузовик

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06.03.2019

ДТП произошло 5 марта в 20:30 в Ливнах на улице Городнянского (фактически — на участке объездной дороги).

25-летний мужчина, управляя «Ладой Калиной», проехал перекрёсток на красный сигнал светофора. Сразу после этого в боковую часть легковушки врезался грузовик «Вольво».

В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и его пассажир — 39-летняя женщина.

Теги:ОрёлОрловская область

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