В Орловской области столкнулись «Лада» и грузовик
06.03.2019
ДТП произошло 5 марта в 20:30 в Ливнах на улице Городнянского (фактически — на участке объездной дороги).
25-летний мужчина, управляя «Ладой Калиной», проехал перекрёсток на красный сигнал светофора. Сразу после этого в боковую часть легковушки врезался грузовик «Вольво».
В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и его пассажир — 39-летняя женщина.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53276
Другие новости раздела
06.03.2019
В этом году на реализацию нацпроектов в Орловской области израсходуют 3 миллиарда 74 миллиона рублей
06.03.2019
Компания, которая занималась ремонтом моста в Орловской области, не вернула заказчику демонтированные металлоконструкции
$ USD65.800406.03
€ EUR74.5058(-0.24)06.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?