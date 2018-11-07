В Орловской области столкнулись грузовик и иномарка

Авария произошла накануне в 9 часов 15 минут.

Как сообщили в ГИБДД, водитель грузовика Hyundai не смог соблюсти правильную дистанцию и врезался в легковую Audi, которая ехала впереди.

Пострадала 65-тилетняя пассажирка легкового автомобиля. Женщину госпитализировали в Троснянскую районную больницу с травмами.