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Орел07.11.2018 Среда 14:57
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В Орловской области столкнулись грузовик и иномарка

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07.11.2018

Авария произошла накануне в 9 часов 15 минут.

Как сообщили в ГИБДД, водитель грузовика Hyundai не смог соблюсти правильную дистанцию и врезался в легковую Audi, которая ехала впереди.

Пострадала 65-тилетняя пассажирка легкового автомобиля. Женщину госпитализировали в Троснянскую районную больницу с травмами.

Теги:ОрёлОрелОрловская областьДТП

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