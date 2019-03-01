В Орловской области столкнулись «Девяносто девятая» и «Опель-Вектра»

ДТП случилось на трассе «Орёл-Тамбов» на 16-м километре 28 февраля примерно в 23 часа 20 минут.

Водитель отечественной машины, двигаясь со стороны Орла в сторону Ливен, столкнулся с «Опелем», который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения. Пострадавшего отвезли в медицинское учреждение на «Скорой помощи».

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, по факту ДТП проводится проверка.