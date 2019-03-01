В Орловской области столкнулись «Девяносто девятая» и «Опель-Вектра»
01.03.2019
ДТП случилось на трассе «Орёл-Тамбов» на 16-м километре 28 февраля примерно в 23 часа 20 минут.
Водитель отечественной машины, двигаясь со стороны Орла в сторону Ливен, столкнулся с «Опелем», который ехал во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения. Пострадавшего отвезли в медицинское учреждение на «Скорой помощи».
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, по факту ДТП проводится проверка.
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