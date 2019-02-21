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В Орловской области стартовала «горячая линия» «Онкоконтроль»

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21.02.2019

Инициатива реализуется в рамках проекта «Здоровое будущее».

На «горячей линии» можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам обследования, лечения и госпитализации. Об этом сообщил координатор проекта «Здоровое будущее» — представитель Орловской области в Совете Федерации и заслуженный врач России Владимир Круглый.

Проконсультироваться со специалистами можно будет по телефону 7 (4862) 41-00-04. В будни звонки принимаются с 9 до 19 часов, в субботу — с 10 до 18 часов.

Теги:ОрёлОрловская область

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