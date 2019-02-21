В Орловской области стартовала «горячая линия» «Онкоконтроль»
21.02.2019
Инициатива реализуется в рамках проекта «Здоровое будущее».
На «горячей линии» можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам обследования, лечения и госпитализации. Об этом сообщил координатор проекта «Здоровое будущее» — представитель Орловской области в Совете Федерации и заслуженный врач России Владимир Круглый.
Проконсультироваться со специалистами можно будет по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/53024
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