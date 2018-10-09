В Орловской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2018»
09.10.2018
Голосование за финалистов проводится на официальном сайте Управления МВД по региону.
До 16-го октября граждане могут выбрать одного из трёх претендентов, которые стали победителями первого этапа профессиональных состязаний. Здесь опубликованы их фотографии и биографии.
Победитель второго этапа, в свою очередь, представит Орловщину уже на федеральном этапе конкурса.
В финал по области вышли майор полиции Андрей Чебанов из Мценского района, а также полицейские из Орловского района — лейтенант Евгений Пантелеев и старший лейтенант Андрей Новиков.
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