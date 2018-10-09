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Орел09.10.2018 Вторник 17:16
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  3. В Орловской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2018»

В Орловской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2018»

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09.10.2018

Голосование за финалистов проводится на официальном сайте Управления МВД по региону.

До 16-го октября граждане могут выбрать одного из трёх претендентов, которые стали победителями первого этапа профессиональных состязаний. Здесь опубликованы их фотографии и биографии.

Победитель второго этапа, в свою очередь, представит Орловщину уже на федеральном этапе конкурса.

В финал по области вышли майор полиции Андрей Чебанов из Мценского района, а также полицейские из Орловского района — лейтенант Евгений Пантелеев и старший лейтенант Андрей Новиков.

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