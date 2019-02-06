В Орловской области стартовал марафон добрых дел «БудущееБезРака»

Акция должна привлечь внимание общества к проблемам онкобольных. Марафон организует Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева.

В рамках марафона пройдут тематические уроки в школах, интерактивные программы, а также различные благотворительные мероприятия. Финальной точкой станет фестиваль «Музыка добрых сердец», где будет организован сбор средств для детей с онкозаболеваниями. Он состоится 15 февраля.