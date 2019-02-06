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  3. В Орловской области стартовал марафон добрых дел «БудущееБезРака»

В Орловской области стартовал марафон добрых дел «БудущееБезРака»

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06.02.2019

Акция должна привлечь внимание общества к проблемам онкобольных. Марафон организует Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева.

В рамках марафона пройдут тематические уроки в школах, интерактивные программы, а также различные благотворительные мероприятия. Финальной точкой станет фестиваль «Музыка добрых сердец», где будет организован сбор средств для детей с онкозаболеваниями. Он состоится 15 февраля.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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