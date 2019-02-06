В Орловской области стартовал марафон добрых дел «БудущееБезРака»
06.02.2019
Акция должна привлечь внимание общества к проблемам онкобольных. Марафон организует Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева.
В рамках марафона пройдут тематические уроки в школах, интерактивные программы, а также различные благотворительные мероприятия. Финальной точкой станет фестиваль «Музыка добрых сердец», где будет организован сбор средств для детей с онкозаболеваниями. Он состоится 15 февраля.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52667
Другие новости раздела
06.02.2019
Железнодорожный районный суд Орла приговорил Денниса Кристенсена к 6 годам колонии общего режима
$ USD65.6686(+0.1)07.02
€ EUR74.7703(-0.14)07.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?