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Орел28.08.2019 Среда 11:55
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В Орловской области стало на 16 врачей больше

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28.08.2019

Такого результата удалось достичь за период с 2014 по 2018 годы. Количество специалистов, работающих в больницах, выросло с 3293 до 3309. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

В расчёт брались именно врачи, работающие в больницах, а не в других учреждениях. По данным на минувший год в регионе на каждые 10 тысяч человек приходилось 44,7 специалиста. Что касается специализации, то здесь лидируют терапевты (859 человек), хирурги (339) и стоматологи (255).

В меньшинстве — врачи по лечебной физкультуре и спортивной медицине (19), фтизиатры (33) и дерматовенерологи (44).

При этом профессия врача является наиболее востребованной на региональном рынке труда. В данный момент в области открыта 401 вакансия для «людей в белых халатах».

Теги:ОрёлОрловская областьздравоохранениемедицинабольницыОрёлстатстатистика

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