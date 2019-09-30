В Орловской области стало дороже потреблять
30.09.2019
Общая стоимость потребительской корзины по итогам сентября выросла. Подорожали молоко, хлебобулочные изделия, вермишель и чай. При этом немного подешевели свинина, рыба, рис, пшено и сахар. В целом стоимость корзины составила около 3 с половиной тысяч рублей.
Наиболее значительно (на 11%) подорожала гречневая крупа.
В то же время в Орловской области — самые низкие в ЦФО цены на картофель и одни из самых низких в ЦФО цен на хлебобулочные изделия.
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