В Орловской области стали в 5,5 раз чаще проводить внеплановые проверки противопожарной безопасности

Таковы данные за третий квартал 2018 года.

Число плановых проверок, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, выросло на 124.

Всего с июля по сентябрь в области проведено 1194 проверки. По их итогам в суды направлено 18 исков к собственникам объектов о запрете эксплуатации и устранении нарушений. 9 из них удовлетворены. Фактически из-за «пожарной небезопасности» пришлось приостановить деятельность на пяти объектах.

Также за за нарушения требований пожарной безопасности возбуждено 864 административных дел и вынесено 442 постановления о назначении штрафов.

Информацию сообщили в Управлении МЧС.