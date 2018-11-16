В Орловской области стали в 5,5 раз чаще проводить внеплановые проверки противопожарной безопасности
16.11.2018
Таковы данные за третий квартал 2018 года.
Число плановых проверок, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, выросло на 124.
Всего с июля по сентябрь в области проведено 1194 проверки. По их итогам в суды направлено 18 исков к собственникам объектов о запрете эксплуатации и устранении нарушений. 9 из них удовлетворены. Фактически из-за «пожарной небезопасности» пришлось приостановить деятельность на пяти объектах.
Также за за нарушения требований пожарной безопасности возбуждено 864 административных дел и вынесено 442 постановления о назначении штрафов.
Информацию сообщили в Управлении МЧС.
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