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В Орловской области стали известны первые результаты основных госэкзаменов

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11.06.2019

Государственная экзаменационная комиссия сообщила результаты ОГЭ по русскому языку и иностранным языкам. Орловские выпускники девятых классов школ сдавали эти экзамены 28 мая и 24-25 мая соответственно.

Количество выпускников, продемонстрировавших хорошие и отличные результаты по русскому языку, составило 72% от общего числа (в минувшем году этот показатель равнялся 66,6%). Число получивших неудовлетворительный результат составило 0,99% (в минувшем году — 3,17%).

При сдаче ОГЭ по иностранным языкам из 482 выпускников, которые сдавали самый популярный — английский — язык, 435 выполнили задания на повышенном и высоком уровне.

Теги:ОрёлОрловская область

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