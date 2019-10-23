В Орловской области стали активнее грузить и возить

В регионе выросли объёмы грузоперевозок и грузооборота.

Как сообщил Орёлстат, в текущем году в период с января по сентябрь включительно, по сравнению с аналогичными показателями минувшего года, грузоперевозки выросли на 16,9% (до 5,9 миллиона тонн), а грузооборот — на 26,2% (до 660,6 миллионов тонно-километров).

При этом объёмы грузоперевозок и грузооборота, которые осуществлялись на коммерческой основе, возросли, соответственно на 32,2% и 32,8%.